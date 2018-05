In cammino verso il santuario: scivola sulle rocce bagnate e cade

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PREPOTTO e STREGNA (Udine) - Una donna carinziana di 66 anni, J.E.K. le sue iniziali, di Feldkirchen (Austria) ha subito undurante unain bosco nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 maggio, nella zona delle Valli del Natisone.La donna èlungo il sentiero Cai 747 che dadiconduce aldi Castelmonte, nel comune di, in un punto sassoso reso scivoloso dal fango per le piogge dei giorni scorsi.La chiamata è arrivata intorno alle 13 tramite il Nue 112. I tecnici del Cnsas di Udine e del Sagf di Tolmezzo hanno raggiunto la donna a piedi lungo il sentiero dopo venti minuti di cammino.La 66enne aveva unagonfia che non le consentiva di appoggiare il piede e proseguire il cammino. È stata imbarellata dai tecnici di soccorso e condotta a braccia lungo il sentiero fino alla strada asfaltata, dove attendevano i sanitari dell'ambulanza di Udine. Gli amici della donna sono stati riaccompagnati alla loro auto. L'intervento si è risolto intorno alle 15.