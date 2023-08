Cade dal quarto piano poco dopo mezzanotte e muore, l'allarme dato dai vicini

di Paolo Carnevale

Un uomo è morto poche ore fa nel centro di Sgurgola (Frosinone) in seguito alle ferite riportate per una caduta nel centro della città. Tutto si è svolto in pochi istanti, poco dopo le 24. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto dal 4º piano della sua abitazione.

L'allarme dai vicini di casa

A rendersi conto di quello che era accaduto sono stati i vicini che hanno subito chiamato il pronto soccorso.

Il mezzo volante è arrivato pochi minuti dopo.

I soccorsi

Purtroppo però non c'è stato nulla da fare; l'uomo, in seguito alla gravità delle fratture e dei traumi riportati nella caduta, è morto prima di poter essere trasportato in ospedale.

La zona teatro della tragedia è stata interdetta al traffico per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della polizia locale ed vigili del fuoco.

