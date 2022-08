Cade un fulmine sulla spiaggia a Soverato: famiglia colpita, quattro feriti, uno è grave

E' di quattro persone il bilancio della strage avvenuta a Soverato, nel catanzarese, dove un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia durante un temporale. Tutte le vittime facevano parte dello stesso nucleo famigliare, residente a Bergamo, ma di origine calabrese. Il più grave è un uomo che è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro.



La moglie e il figlio di 6 anni, in condizioni meno preoccupanti, sono stati ricoverati nello stesso ospedale. La suocera, invece, che ha riportato lesioni lievi, è stata medicata nell'ospedale di Soverato.

La famiglia era a Soverato per la vacanze estive. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'episodio si è verificato in un tratto di spiaggia libera della cittadina, in questo periodo affollata di turisti. Sulla spiaggia c'erano anche altre persone, ma nessuna di loro ha riportato conseguenze.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 21:02

