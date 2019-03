Terrore sul bus, minaccia choc del profugo: «Non avete visto niente, ora viene il peggio»

Un, che minaccia altri attentati simili a- quando un senegalese con cittadinanza italiana ha dirottato un bus con 51 bambini dandogli fuoco - è stato scritto da un richiedente asilo di Jesolo: «Non avete ancora visto niente ma laAspettare e vedere», ha scritto il profugo nel commento. Parole che hanno fatto subito scattare una perquisizione della Digos nei suoi confronti.La perquisizione è stata eseguita su disposizione del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, che coordina i pm antiterrorismo. Al centro delle verifiche, in particolare, il fatto che il migrante possa avere o meno contatti con gruppi radicali. Al momento l'uomo non è stato indagato in attesa della conclusione degli accertamenti ma non viene escluso che possa perdere lo status di richiedente asilo: è infatti ospite da un anno, insieme ad un centinaio di persone, nella struttura che la Croce Rossa ha attivato a Jesolo.