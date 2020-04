Coronavirus, il paesino di Burioni immune dal Covid-19: zero contagiati. «Non vedo l'ora di tornarci»

Il paesino di origine diin provincia di Rimini, sembra immune dal Covid-19: zero contagiati su poco più di 400 abitanti, nonostante nel resto d'Italia l'emergenzaha messo in ginocchio quasi tutti i territori nel nostro Paese. Lo stesso scienziato,, ha spiegato prima alle testate locali tra cui Il Resto del Carlino poi all'agenzia Adnkronos Salute quelle che secondo lui sono le ragioni.«Casteldelci è un piccolissimo paese con pochi abitanti, in posizione defilata e con una densità di popolazione molto bassa - ha detto all'Adnkronos - Questo certamente ha contribuito a difenderlo dall'infezione, ma è importante che le misure di precauzione vengano messe in atto ovunque in quanto non esistono persone che possono ritenersi immuni dal pericolo rappresentato da questo virus».Alla stampa locale invece, in un articolo condiviso dallo, lo scienziato dice di essere «legatissimo» a Casteldelci: nel piccolo borgo «i miei genitori, in tempi normali, passano gran parte dell'anno nella casa di famiglia», ha raccontato il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano al Resto del Carlino. Esprimendo anche un piccolo sogno per quando tutto questo sarà finito: «a Casteldelci per passare belle giornate all'aria aperta nella natura bellissima di quel luogo».