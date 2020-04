Coronavirus, tregua col caldo estivo? Gli esperti Lopalco e Burioni: «Sperare non guasta»

coronavirus arrivata in piena primavera ha sconvolto le nostre abitudini, e in tanti ormai da settimane si chiedono che estate sarà la prossima, se si potrà andare al mare o in vacanza e per quanto tempo durerà questa quarantena forzata. Diversi scienziati hanno avanzato l'ipotesi che il Covid-19 possa diventare meno contagioso e aggressivo con l'arrivo della bella stagione: e proprio su questo argomento hanno detto la loro due esperti come Pierluigi Lopalco e Roberto Burioni.



Leggi anche > Il paesino di Burioni immune: zero contagiati. «Non vedo l'ora di tornarci»



Il primo, epidemiologo, ha risposto su Twitter ad un utente che gli domandava se superare i 27 gradi possa rappresentare un possibile scudo contro il coronavirus: «Purtroppo nutro dei dubbi sull'influenza di temperature di quel livello sulla circolazione del virus. Ma sperare non guasta», ha detto Lopalco. L'emergenzaarrivata in piena primavera ha sconvolto le nostre abitudini, e in tanti ormai da settimane si chiedono che estate sarà la prossima, se si potrà andare al mare o in vacanza e per quanto tempo durerà questa quarantena forzata. Diversi scienziati hanno avanzato l'ipotesi che il Covid-19 possa diventare meno contagioso e aggressivo con l'arrivo della bella stagione: e proprio su questo argomento hanno detto la loro due esperti comeIl primo, epidemiologo, ha risposto su Twitter ad un utente che gli domandava se superare i 27 gradi possa rappresentare un possibile scudo contro il coronavirus: «Purtroppo nutro dei dubbi sull'influenza di temperature di quel livello sulla circolazione del virus. Ma sperare non guasta», ha detto Lopalco.

Purtroppo nutro dei dubbi sull’influenza di temperature di quel livello sulla circolazione del virus. Ma sperare non guasta — Pierluigi Lopalco (@ProfLopalco) March 31, 2020

Gli fa eco poi il virologo Burioni: «Posto che è un virus mai apparso sulla faccia della terra e non si può dire niente - scrive sul social - tutti i virus respiratori circolano meno nella bella stagione. Speriamo che questo non faccia eccezione per darci una tregua (perché poi a ottobre torna!)».

Posto che è un virus mai apparso sulla faccia della terra e non si può dire niente, tutti i virus respiratori circolano meno nella bella stagione. Speriamo che questo non faccia eccezione per darci una tregua (perché poi a ottobre torna!) — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 31, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA