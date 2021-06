Bollettino Covid di martedì 15 giugno: 63 morti e 1.255 casi in più. Oltre 50mila guariti in un giorno: ecco perché

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 15 giugno del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.255 su 212.112 tamponi (ieri erano stati 907 su 79.524 tamponi). Sono 63 i morti di oggi (ieri erano stati 36). Con 53.074 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 105.906, 51.884 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 2.523 unità.

Il tasso di positività è oggi è allo 0,59% (ieri era stato dell'1,14%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 127.101.

Boom di guariti, ecco perché

L’altissimo numero dei guariti è dovuto a un ricalcolo dei dati da parte della Regione Campania, che ha riportato che si è riscontrato un disallineamento che dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle Asl ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente tra i malati in isolamento domiciliare. I guariti delle sole ultime 24 ore sono dunque 4.996.

Covid in Italia, il bollettino del 15 giugno

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.247.032, di cui 127.101 morti e 4.014.025 dimessi e guariti, 53.074 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 105.906, ieri erano 157.790, un calo di 51.884 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 212.112 (ieri erano stati 79.524). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 68.896.197, mentre il totale delle persone testate è di 28.896.891.

Del totale dei positivi sono 102.069 quelli in isolamento domiciliare (-51.720 rispetto a ieri), 3.333 ricoverati con sintomi (-132 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 504 (-32 rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 26 (+15 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 17:42

