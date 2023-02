Bollette luce e gas, maxi-risparmio in arrivo: «Fino a 600 euro in meno all'anno». Prezzi ai minimi dal 2021

di Redazione Web

Risparmi in arrivo per le bollette degli italiani. In settimana l'Arera diffonderà le nuove tariffe del gas nel mercato tutelato e le previsioni sono di un taglio di circa il 17%. Ma con le attuali quotazioni del gas si attendono cali anche per la luce. Con il risultato di un risparmio complessivo per le famiglie stimato intorno ai 600 euro annui.

Un sospiro di sollievo dunque per gli italiani che, come anche gli europei, negli ultimi 6 mesi, stretti tra il caro prezzi e l'emergenza della guerra in Ucraina, hanno tirato la cinghia riducendo i consumi di gas. Tetto o non tetto, infatti, il consumo di gas naturale nell'Ue - secondo i dati di Eurostat - è diminuito del 19,3% nel periodo agosto 2022-gennaio 2023, rispetto al consumo medio di gas negli stessi mesi (agosto-gennaio) tra il 2017 e il 2022. L'Italia si attesta intorno al 19% appena sotto la media europea.



Gli stoccaggi pieni e un inverno mite hanno fatto il resto: il prezzo del gas, che ora si attesta intorno ai 50 euro al megawattora, ha toccato i minimi dal 2021. E anche in Italia i prezzi dell'energia continuano a scendere, come ci si attende anche per il prossimo aggiornamento sul gas da parte dell'Arera, che arriverà giovedì 2 marzo. Le previsioni formulate nei giorni scorsi dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli sono di un calo ad inizio marzo del 17% per il gas e del 25% per l'elettricità il primo aprile (quando l'Arera diffonderà l'aggiornamento trimestrale anche per la luce). Anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto lunedì confermava: «Se il trend è quello che stiamo vivendo, credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell'energia nella prossima decisione di Arera».

Il risparmio complessivo tra luce e gas dovrebbe essere di «596 euro annui a famiglia», calcola il Codacons: «La bolletta del gas si attesterebbe attorno ai 1.154 euro annui, equivalente ad un risparmio, rispetto alle tariffe oggi in vigore, pari a 237 euro annui a famiglia; per l'elettricità la bolletta media scenderebbe a quota 1.075 euro annui a nucleo, con una minore spesa pari a 359 euro».



Il calo dei consumi di gas registrato negli ultimi sei mesi ha consentito a molti paesi Ue di centrare l'obiettivo di riduzione del 15% fissato dal regolamento Ue del Consiglio nell'ambito delle misure coordinate di diminuzione della domanda. In particolare, tra agosto 2022 e gennaio 2023, secondo Eurostat, il minor calo di consumi lo ha registrato l'Irlanda (-0,3%), mentre Spagna (-13,7%) e Slovenia (-14,2%) hanno registrato un calo significativo ma senza raggiungere l'obiettivo del 15%.



In alcuni paesi invece la riduzione ha superato ampiamente il target: i consumi sono diminuiti maggiormente in Finlandia (-57,3%), Lituania (-47,9%) e Svezia (-40,2%). Osservando i dati mensili da gennaio 2022 a gennaio 2023, i consumi sono stati costantemente al di sotto della media 2017-2022 dei rispettivi mesi di quegli anni. Ma i cali maggiori si sono registrati a partire dall'estate 2022: dal -14% di agosto il calo dei consumi si è progressivamente ampliato fino a toccare il -25% a novembre; a dicembre poi la riduzione dei consumi è stata meno accentuata (-12,6%), ma è tornata ad ampliarsi a gennaio 2023 (-22,1%).

