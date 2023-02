Bollette, cala ancora il prezzo del gas: «Risparmio fino a 600 euro in un anno»

Cala il prezzo del gas, e potrebbe essere un'ottima notizia per tutti, con un risparmio di centinaia di euro in bolletta. A fare i conti è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, che ad inizio marzo ipotizza un calo del 17% per il gas e a inizio aprile del 25% per l'elettricità: «Forse abbiamo esagerato con il panico lo scorso autunno», ha ammesso Tabarelli.

Bollette giù di 600 euro in un anno?

Secondo Tabarelli se le quotazioni del gas rimarranno stabilmente sotto i 50 euro a megawattora le bollette di luce e gas scenderanno con un risparmio di circa 600 euro sulla bolletta annuale. Il costo, che torna ai livelli di fine 2021, rimarrà comunque ancora su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti. Il presidente di Nomisma Energia ipotizza un calo ad inizio marzo del 17% del gas (con un risparmio su base annua di 234 euro) e del 25% il primo aprile per l'elettricità (con un alleggerimento di 363 euro annui).

Meloni: «Avremo più risorse per altro»

A parlare del calo del prezzo del gas era stata anche la premier Giorgia Meloni questa mattina nella sua rubrica social Appunti di Giorgia: «Tra le buone notizie c'è quella che riguarda energia e bollette: l'Agenzia per l'energia italiana ha detto che sul mercato tutelato le prossime bollette avranno una riduzione pari al 34,2%: questo è soprattutto il risultato della battaglia sul tetto europeo al prezzo del gas, iniziata dal precedente governo che noi abbiamo portato avanti con forza e alla fine abbiamo vinto», ha detto.



«Il fatto stesso di immaginare un tetto al prezzo del gas ha bloccato la speculazione che stava drenando miliardi di euro. Rispetto alle coperture che in manovra avevamo messo a copertura per garantire ad aziende e famiglie di pagare le bollette con il sostegno dello Stato, potrebbe voler dire liberare qualche risorsa e poterla destinarla ad altro», ha aggiunto la premier.

