Bimbo di due anni cade nella piscina dell'hotel e muore: il dramma davanti a genitori e fratellini

Tragedia in Alto Adige dove un bambino di appena due anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo a Velturno. Il bimbo, scrive il quotidiano Dolomiten, è deceduto poco dopo il ricovero. Dopo essere stato rianimato nell'ospedale di Bressanone, il bimbo è stato trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove poco dopo è deceduto.

Il piccolo, del posto, si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell'hotel, per qualche ora di svago: in un momento di disattenzione è però caduto in acqua, e quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 10:33

