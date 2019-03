Crollano calcinacci dal soffitto dell'asilo durante la festa: bimbi feriti

bimba di 18 mesi morta soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto preferito

Un bambino è rimasto, in modo lieve, daicaduti dal soffitto di un. Feriti anche due adulti, scene di panico e paura. È accaduto in un asilo paritario di Trecate, nel Novarese, nel tardo pomeriggio di oggi. Quando è scattato l'allarme, sembrava addirittura che fosse caduto un pezzo di soffitto e che alcuni bambini fossero rimasti sotto leAll'arrivo dei soccorsi, l'incidente si è però rivelato fortunatamente meno grave, ma comunque molto preoccupante, di quanto ipotizzato all'inizio. I calcinacci hanno colpito una madre e il suo bambino e un altro adulto. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale. Le ferite riportate non sono gravi: sono stati medicati, le persone e i piccoli erano sotto choc.