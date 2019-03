Bimbo malato di leucemia, la famiglia di Matteo schedata dai no vax: «Abbiamo paura»

di Alessia Strinati

La storia delhe non poteva andare aa causa di alcuni compagni di classe non vaccinati ha fatto molto discutere. Molti hanno espresso il loro parere ma isi sono scagliati duramente contro la famiglia, fino addirittura ad arrivare a schedarla nei suoi movimenti.Matteo a soli 7 anni ha affrontato un percorso molto duro di cure e ora è immunodepresso, quindi una banale malattia da parte di un compagno potrebbe avere per lui conseguenze devastanti. Su alcuni gruppi di no vax la famiglia del bambino è stata presa di mira: alcuni utenti sono risaliti all'identità dei genitori attraverso i social e anche di alcuni zii e hanno individuato dove lavorano.La mamma del piccolo ha ammesso di essere spaventata da questo atteggiamento, che unito agli insulti e all'odio che si sono visti riversare addosso, ha creato un forte stato di agitazione in famiglia. L'avvocato della famiglia è riuscito a entrare e a fotografare i post più inquietanti, come riporta Ophen, e ha denunciato tutto alle autorità. Il timore è che tutto questo odio possa trasformarsi in fatti e, ciò, che è peggio, possa coinvolgere il loro figlio innocente.