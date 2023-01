Bimba morta per un batterio killer: Mia aveva soli 8 mesi

di Redazione Web

Una tragedia scuote il comune di Pollenza, in provincia di Ancona. Un batterio killer ha ucciso la piccola Mia, una bimba di soli otto mesi che si è spenta all'ospedale Salesi di Ancona. E con un ordinanza sindacale, emessa dal sindaco Mauro Romoli, Pollenza si stringe attorno alla famiglia della bambina, proclamando il lutto cittadino.

Il cordoglio

«Tutta la cittadinanza - ha scritto il sindaco - esprime il proprio cordoglio alla famiglia Coppari-Maccari per la scomparsa della loro figlia Mia», scrive il sindaco per mostrare la vicinanza di Pollenza a Daniele Coppari e Pamela Maccari per la scomparsa della loro unica figlia Mia.

La malattia

Un vero e proprio choc per l’intera comunità che aveva saputo della malattia di Mia, ma si sarebbe immaginato un epilogo così tragico. Tutto è iniziato dopo le feste di Natale, quando la piccola Mia ha iniziato ad avere la febbre. I genitori si sono subito rivolti ai sanitari che hanno voluto vederci chiaro. Così la piccola, nata il 30 maggio scorso, è stata ricoverata in ospedale. Con il passare dei giorni però le sue condizioni sono peggiorate fino a quando si è arresa alla malattia. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 gennaio, alle ore 15:00, nella chiesa di San Biagio a Pollenza. In tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia.

