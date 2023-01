Morta bimba di 4 anni a Termini Imerese: travolta e uccisa fuori dal cancello

di Redazione Web

Una bambina di 4 anni è morta travolta da un'auto. La piccola è uscita da un cancello quando è stata investita da un'auto a Termini Imerese, in provincia di Palermo, in contrada Chiarera. La piccola è stata portata d'urgenza in ospedale dai familiari, ma per lei non c'è stato niente da fare.

Tensione al pronto soccorso

I familiari della piccola vittima l’hanno subito trasportata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Dopo che i medici ne hanno riscontrato la morte, si sono registrati momenti di tensione al pronto soccorso, dove i familiari, visibilmente scossi, hanno dato vita a scene di disperazione.

