Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è stato un incidente. Lanel trevigiano, che domenica, proprio nel giorno della festa della mamma, ha gettato nel vuoto la figlioletta di tre anni dal terrazzino di casa (un volo di 6 metri, per fortuna senza conseguenze per la piccola, che si è salvata), avrebbe infatti detto agli inquirenti di averla buttata volontariamente.La donna, una casalinga di 40 anni, arrestata ieri mattina, avrebbe detto al magistrato di turno Massimo Zampicinini e ai carabinieri: «Ho spinto giù la bimba». Reclusa nel carcere femminile di Venezia, oggi si dovrebbero valutare le sue condizioni di salute mentale: la mamma, scrive il Gazzettino, sarebbe stata infatti seguita da tempo per un disturbo di tipo psicologico.Un dramma familiare che poteva diventare una tragedia: la donna è accusata di tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela. La bimba di tre anni è l’unica figlia della coppia: «Era cosciente, piangeva e chiamava il papà»”, ha detto ai carabinieri il vicino di casa che per primo ha visto la scena della bimba lanciata dal terrazzino, e che ha chiamato il 118. La piccola, per fortuna, non è in pericolo di vita, nonostante le prime ore critiche.