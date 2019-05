Bimba ferita a Napoli, Mattarella in ospedale da Noemi

Visita privata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, giunto questa mattina a Napoli per il XIII Simposio Cotec che si è tenuto al Teatro San Carlo, si è recato al Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in piazza Nazionale. Mattarella ha raggiunto il Santobono poco dopo le 16.



Sergio Mattarella ha lasciato intorno alle 16.30 l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è ricoverata Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in piazza Nazionale. Il presidente della Repubblica ha lasciato l'ospedale senza rilasciare dichiarazioni. La visita all'ospedale è durata circa mezz'ora. Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA