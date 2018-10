Gessica Lattuca, svolta nelle indagini: la 27enne coinvolta in un giro di prostituzione

Da quanto ricostruito dai carabinieri di Treviglio, la bimba, di origine senegalese, sarebbe salita in sella a una biciclettina e da lì si sarebbe sporta oltre la ringhiera del balcone, finendo di sotto. In casa c'erano la mamma, la nonna e una sorella. Nonostante il volo di alcuni metri, la piccola è rimasta cosciente: sono state le sue grida ad attirare l'attenzione dei parenti in casa e di alcuni vicini, che hanno dato l'allarme al 118.

Tragedia a Zingonia di Verdellino, un paesino in provincia di, dove unadi 3 anni è precipitata, nel pomeriggio di oggi, daldi, un appartamento al pianterreno di una palazzina: la piccola è caduta in un piccolo viale pedonale, nel corsello dei garage. È successo intorno alle 17.30.Immediati i soccorsi da parte del 118 che ha inviato l'automedica e l'ambulanza: la bambina è in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e le sue condizioni sarebbero gravi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto.