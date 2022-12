Bambina di 11 mesi cade in casa e batte la testa: trasportata in ospedale con l'elisoccorso

di Redazione web

Stava giocando in casa, ma è caduta a terra, ha battuto la testa, perdendo i sensi ed i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Una neonata di appena 11 mesi, di Atessa, in provincia di Chieti, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara, a causa di un trauma che le avrebbe provocato la perdita di coscienza. Dal racconto dei genitori, sembra che la bimba stesse giocando con la sorella più grande, quando è caduta a terra, probabilmente sbattendo la testa, secondo Chieti Today.

Grave ma non in pericolo

I genitori dopo aver capito che la bimba era in pericolo hanno chiamato il 118 e dopo pochi minuti sono arrivati i soccorsi, insieme ai carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto, che la neonata sarebbe caduta battendo la testa sul pavimento. Per la famiglia un enorme spavento, ma secondo fonti sanitarie la situazione della bambina non desta preoccupazione, anche se resterà in osservazione per qualche giorno.

