Biella, consigliera del Pd lascia l'aula per allattare: «Mia figlia ha bisogno di me». Leghista la attacca: non può fare la sindaca

La capogruppo del gruppo Pd si assenta, durante la seduta serale del consiglio comunale, per andare ad allattare la figlia di 8 mesi e nell'aula del consiglio comunale si scatena la lite tra maggioranza e opposizione con accuse di poco attaccamento alla politica nei confronti della donna, Marta Bruschi, che secondo alcuni sarebbe addirittura stata insultata. È successo a Biella, come documenta una tv locale e come viene ripreso dai deputati e dalle deputate Pd che hanno pubblicato un frammento dell'intervento in aula di un consigliere della Lega, Alessio Ercoli, che attacca la capogruppo dem per la sua assenza.

La polemica a Biella

Marta Bruschi, presidente del gruppo Pd e da pochi giorni candidata a sindaco di Biella per il centrosinistra alle amministrative di giugno, si assenta «per motivi familiari». Una decisione che non piace al leghista Ercoli: «Vedo - dice nel suo intervento in aula - che tra i banchi della minoranze c'è un'assenza importante. A due delibere dalla fine, il nuovo capogruppo Pd nonché candidata sindaca è andata via. Non è un consigliere qualunque, sono le 9 e 30 di sera, questo dimostra un ottimo interesse - ironizza - nei confronti della politica. Immagino come possa un domani fare il sindaco».

Le parole del consigliere della Lega accendono la miccia. Andrea Foglio Bonda, consigliere di 'Buongiorno Biella' lo incalza: «Stai seriamente dicendo che una donna che va a guardare la sua bambina non può fare il sindaco?».

La risposta di Bruschi

«Mia figlia ha otto mesi e per dormire vuole la mamma, a quell’età è una presenza importante. Quindi quando il consigliere Ercoli mi ha attaccato non ero presente. E ne ha approfittato per darmi contro. Sono tranquilla, non sono in maggioranza e dopo sette ore di consiglio so che non ho mancato un mio dovere come rappresentante delle istituzioni. Tra l'altro la mia assenza in quel momento non causava problemi per il numero legale visto che il Pd era contrario ad entrambe quelle mancanti. Senza contare che anche la maggioranza non era al completo», le sue parole rilasciate al Corriere.

