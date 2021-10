Venezia, banchi a rotelle gettati dal liceo e destinati al macero: la foto fa il giro del web

I banchi a rotelle sono stati al centro del dibattito pubblico per mesi. Una foto diffusa ieri da molti utenti sui social ne mostra alcuni a bordo di una "bettolina", imbarcazione da trasporto della laguna veneziana, perché destinati a finire al macero e a essere smaltiti in discarica. A decidere di disfarsi dei banchi è stato un liceo del centro storico di Venezia, il "Benedetti-Tommaseo", che li aveva acquistati un anno fa, al tempo dell'appalto nazionale.

Nei giorni scorsi, vista l'impossibilità di utilizzarli, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti, che ieri ha effettuato il trasporto.

La vicenda è diventata spunto di polemiche di politici locali, tra cui il deputato leghista Alex Bazzaro, in particolare contro l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e l'ex commissario Covid Domenico Arcuri.



Interpellata dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, Azzolina ha risposto irritata: «Chieda alle scuole - dice, riferendosi alla cronista - chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. È un dramma che facciate ancora a queste domande».

Il sottosegretario all'Istruzione della Lega, Rossano Sasso scrive su Facebook: «Venezia, banchi a rotelle in una "bettolina" che vanno al macero perché inutilizzati e nessuno che se li vuole prendere. Un simbolo di una stagione che per fortuna non c'è più. La Lega è al Governo per portare a casa risultati e per evitare che pd e m5s possano fare disastri, come ai tempi del Governo Conte bis. Altri sono inseguiti ancora dai propri fantasmi ... a rotelle».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 16:34

