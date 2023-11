Stipendi bancari, si avvicina l'accordo: verso "maxi-tredicesima" da 1.750 euro (oltre all'aumento)

di Redazione web

Si stringe la trattativa sul contratto dei bancari, che per la parte economica prevede un aumento medio di 435 euro al mese. Nell'ultima bozza di accordo sulla quale Abi e sindacati si confronteranno da domani si prevede per fine anno una 'maxi-tredicesima', con 1.750 euro in più sulla busta paga di dicembre.

Da quanto si apprende da fonti vicine al dossier, infatti, a una prima tranche di 250 euro si sommerebbero altri 250 euro per la tredicesima e 1.250 euro di arretrati. Questi ultimi riguardano ben cinque mesi a partire dallo scorso mese di luglio. Si lavora dunque alle ultime limature del testo finale dell'intesa che approderà sul tavolo attorno al quale siederanno i vertici dell'Abi e i leader di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 21:02

