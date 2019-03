Giulio, 3 anni, prova per la prima volta la protesi e muove il braccio: «Mamma posso tenerla?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti assolutamente unici e irripetibili, davanti ai quali è impossibile non commuoversi.è undi, che vive a Pomezia (Roma), ed è. Per la prima volta, però, grazie anche alla determinazione e alla tenacia dei suoi genitori, il piccolo ha avuto l'opportunità di provare unaProvate a non emozionarvi di fronte a queste immagini.ha provato per la prima volta Energy, unrealizzato dalle. Nella sede di, il piccolo, dopo l'impianto, sembra un po' perplesso nel vedere per la prima volta quel braccio meccanico attaccato al corpo, ma poi inizia a meravigliarsi quando riesce non solo a muoverlo, ma anche ad aprire e chiudere la mano.«Ammazza!», è il commento in romanesco del bambino, sempre più stupito e felice. Pochi secondi dopo, però, una domanda spiazzante: «Mamma, posso tenerla?». Impossibile non commuoversi di fronte a questo filmato, pubblicato sulla pagina Facebook gestita dai genitori del bimbo, Giulio e l'Agenesia del braccio . Anche Daniele Zenardi, il tecnico ortopedico della Itop che ha seguito Giulio, si emoziona e gli dà un bacio.Quello che per la maggior parte di noi è un movimento assolutamente naturale, per questo bambino è stato una vera e propria conquista, oltre ad un'esperienza assolutamente nuova. La mamma di Giulio, Samuela, a TgCom24 ha spiegato : «Giulio è davvero il bambino più gioioso del mondo, seguiteci sulla nostra pagina».