Bambino di 18 mesi gravissimo: ferito da un colpo partito dalla pistola del nonno a Napoli. «Mi è caduta mentre la pulivo»

di Redazione web

Tragedia a Napoli: un bambino di 18 mesi è stato ferito da un colpo partito accidentalmente dalla pistola legalmente detenuta dal nonno. Il fatto è avvenuto a Pomigliano d'Arco. Il bambino è stato portato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverato in terapia intensiva.

Il piccolo Luca, ucciso dalla mamma: strangolato in casa, il papà sotto choc. «Lei era depressa, stava male»

Bambino di 6 mesi muore cadendo dal fasciatoio in casa: inutili due interventi chirurgici per salvarlo. La Procura apre un'inchiesta

La tragedia

La prognosi è riservata. Sono in corso accertamenti sull'accaduto da parte della Squadra mobile di Napoli. La pistola da cui è partito il colpo è una Beretta calibro 6,35. Il bimbo è arrivato in ospedale con una ferita all'addome ed è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico, eseguito dall'equipe diretta dal dottor Giovanni Gaglione, direttore della chirurgia pediatrica dell'Aorn Santobono-Pausilipon.

Il nonno: caduta mentre la pulivo

È un istruttore di tiro l'uomo che ieri sera ha accidentalmente colpito il nipotino di 18 mesi con un colpo di pistola partito mentre puliva l'arma nella sua casa a Pomigliano d'Arco (Napoli). Secondo quanto si è appreso, l'uomo deteneva altre armi, sei fucili e nove pistole utilizzate per la sua attività di istruttore. Il bambino secondo il racconto dell'uomo, è entrato in camera da letto dove il nonno stava pulendo l'arma, che sarebbe caduta esplodendo il colpo e ferendo all'addome il piccolo. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è tutt'ora ricoverato. Le dichiarazioni dell'uomo sono ora al vaglio della polizia che indaga per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA