Bimbo di 8 anni caduto dalla seggiovia: «Sta meglio: trasferito in Pediatria»

AURONZO - Cauto ottimismo per il bimbo di 8 anni romano, caduto domenica dalla seggiovia che porta al monte Agudo, che oggi, 3 febbraio, è stato trasferito in Pediatria. Il bambino doveva partecipare alla gara del Grand Prix di Lattebusche. Si stava componendo il gruppo con l'allenatore perima della partenza, quando lui è salito da solo: una ventina di metri dopo è precipitato per 8 metri. E' stato intubato sul posto ed elitrasportato all'ospedale di Bolzano dove è stato ricoverato in Rianimazione con fratture al bacino, femore e un trauma cranico. Ma le notizie arrivate oggi erano positive e poi c'è stato il trasferimento in Pediatria.



«Stiamo cercando di contattare i genitori - spiega il presidente dell'impianto, Fabio Da Vià, di Auronzo di inverno srl - ma abbiamo avuto informazioni che il piccolo ha fatto colazione e risponde alle domande. A livello cerebrale non c'è niente, come neanche a livello dorsale e questa è la cosa più importante per noi: la notizia più bella di oggi. Ieri eravamo tutti preoccupati e anche stanotte perché si pensa sempre che forse si poteva fare qualcosa in più». «Dopo quello che è successo, noi stessi - prosegue il capo degli impianti di Auronzo - ci stiamo impegnando per capire come aumentare la sicurezza, ancora di più».

Lunedì 3 Febbraio 2020, 16:55

