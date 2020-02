«In questo luogo è obbligatorio baciarsi»: il cartello a sorpresa in spiaggia FOTO

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 16:00

Dopo Castro, anche Torre dell'Orso nel Salento si tinge di rosa. E non solo per San Valentino, anzi: l'invito sembra rivolto alla bella stagione e si trova proprio nei pressi della battutissima spiaggia, dove è spuntato il cartello che incoraggia i fidanzatini (di tutte le età, s'intende) a manifestare il loro affetto. «In questo posto è obbligatorio baciarsi», si legge sul cartello, che ha anche lo sponsor della nota gelateria Dentoni, che si trova a pochi passi. Insomma, viva i baci in riva al mare e, perché no, anche il gelato.(Foto di Clara Palma)