Addio alla piccola Elisa, vinta dal male tremendo. I genitori: «Siamo morti con lei»

AZZANO - La piccola Elisa Pardini, 5 anni e mezzo, non ce l'ha fatta. La bimba di Azzano Decimo si è arresa alla rarissima forma di leucemia che l'aveva colpita e contro la quale aveva combattuto come una piccola ma indomita leonessa. Si trovava ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma e da tempo era in attesa di un trapianto. Le sue condizioni si sono aggravate e ieri i genitori della bimba hanno comunicato il decesso. «Elisa è morta - hanno scritto - e noi con lei». Il racconto quasi quotidiano da parte di mamma e papà della sua malattia aveva generato una catena di solidarietà lunga due anni.



Sulla pagina Facebook creata per raccontare la storia della piccola si susseguono i messaggi di condoglianza e di vicinanza nei confronti della famiglia della piccola Elisa.

