Dramma in pieno centro ad Avellino. Un uomo ha accoltellato alla gola l'ex compagna e ha ucciso una terza persona che era in casa con loro, poi si è barricato in casa quando è arrivata la polizia, minacciando di far saltare tutto. Ma non si è fermato qui. Dopo qualche minuto si è lanciato dal balcone, finendo al suolo davanti a decine di persone che circondavano lo stabile, richiamate dalle urla.L'ex compagna, scappata sanguinante, è grave in ospedale. In un primo momento, si pensava che in casa ci fosse anche il figlio della coppia, una circostanza poi smentita. Ancora da accertare le condizioni dell'uomo.