L'auto prende fuoco nell'incidente stradale: morto l'architetto Castiglioni

E' morto il noto architetto Alfredo Castiglioni. Il 71enne, nato ad Ostuni e residente a Busto Arsizio (Varese), è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava nella città dove risiedeva per partecipare alla presentazione del volume sulla Cascina dei poveri, del quale è coautore.

La tragedia mercoledì

La drammatica vicenda si è consumata nella serata di mercoledì sull'autostrada A26, in provincia di Novara. Da quanto si apprende, Alfredo Castiglioni, in ritorno da Genova, era alla guida della sua auto, una Suzuki Vitara, quando probabilmente per un malore è terminato fuori strada finendo in un canale a bordo della carreggiata. L’architetto è rimasto intrappolato nell’abitacolo e il suo veicolo ha preso fuoco a causa dello schianto. Per Castiglioni non c’è stato scampo.

La carriera

Castiglioni si era laureato al Politecnico di Milano nel 1975 avviando subito dopo il suo studio professionale con il quale ha svolto numerosi incarichi in diversi ambiti collaborando ad attività di ricerca e di produzione letteraria. Alfredo Castiglioni era figlio di Mario, sindaco di Ostuni dal maggio 1956 al novembre 1957 e preside, anni addietro, del liceo classico "Calamo". Cugino anche dell’ex sindaco Guglielmo Cavallo. L’architetto era rimasto sempre legato alla Città Bianca tant’è che ha collaborato ed ha portato avanti tante attività di recupero di beni, tutt’oggi operativi per la cittadinanza.

