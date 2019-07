Con l'auto contro un tir: gravissima una ragazza di 22 anni

Versa in condizioni gravissime una ragazza di 22 anni di Cursi, vittima questa mattina alle 6 di uno incidente lungo la strada che collega Maglie a Poggiardo.



La Fiat Punto che la 22enne guidava ha infatti impattato contro un tir, in un frontale che le ha provocato molteplici, gravissimi traumi. La ragazza è rimasta incastrata fra le lamiere dell'auto e i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme all'ambulanza del 118 e ai carabinieri, ci hanno impiegato un'ora per estrarla dalla carcassa della vettura.



La 22enne si trova ora ricoverata all'ospedale Vito Fazzi. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Muro leccese e del Nucleo operativo e radiomobile della stazione di Maglie.



