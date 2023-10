Attacco di panico sul volo, donna ferma il decollo per tre volte: passeggeri furiosi, l'equipaggio la fa scendere

di Redazione web

La paura di volare fa brutti scherzi. Quando si prende l'aereo è abbastanza frequente imbattersi in passeggeri visibilmente in ansia, magari un po' agitati, che alla fine del viaggio tirano un bel sospiro di sollievo. Quanto accaduto ieri all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, però, è un fatto più unico che raro: una donna, colta da un attacco di panico, è riuscita a fermare il decollo del suo aereo per ben tre volte, con il pilota costretto ogni volta a fermarsi e ripetere le manovre in pista.

Palermo, decollo di un aereo femato per tre volte

A raccontare l'episodio è la pagina Facebook specializzata "Sicilia in volo".

La signora avrebbe fermato l'aereo ogni volta prima del decollo, costringendo il pilota a tornare a parcheggio. Alla terza volta, però, la donna sarebbe stata invitata a scendere dall'aereo. Dopodiché, il volo è regolarmente partito per Bergamo. Con un po' di ritardo e la comprensibile rabbia degli altri passeggeri.

