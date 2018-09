L'Associazione Nazionale Polizia di Stato compie 50 anni, celebrazioni in Vaticano con Papa Francesco e a Ostia con Sergio Mattarella

Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono partite questa mattina, e proseguiranno fino a domani, le celebrazioni per idell', ente fondato nel 1968 per rappresentare le necessità del personale in congedo ma anche per conservare l´identità storica della Polizia di Stato. L'fu eretta a Ente Morale dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat ed iscritta, successivamente, nel registro delle persone giuridiche.Due, in particolare, gli appuntamenti in programma per l´importante ricorrenza: l´, prevista il prossimo 29 settembre all´aula Paolo VI in Vaticano, alla quale parteciperanno 7.000 poliziotti con i loro familiari, provenienti da tutta Italia, ed una sfilata, aperta alla cittadinanza, il 30 settembre, sul lungomare di, alla presenza del, che coinvolgerà oltre 6.000 soci in rappresentanza delle 167 sezioni di cui si compone l´Associazione.Lo slogan scelto per sintetizzare mezzo secolo di vita è: "50 anni di valori, impegno e passione" che verrà tradotto, concretamente, in iniziative musicali, commemorative, ricreative.Più precisamente, il giorno 29 presso l´aula Paolo VI in, parteciperanno all´udienza con il Santo Padre il Capo della Polizia e oltre 7.000 poliziotti e familiari.La Banda musicale della Polizia di Stato, introdotta da una presentatrice d´eccezione, Paola Saluzzi, eseguirà, già a partire dalle 10:00, celebri brani di Rossini, Piazzolla, Morricone, Desmond ed altri e vi saranno una serie di testimonianze su alcune delle attività realizzate dall´ANPS.Il giorno successivo sfileranno, davanti al Presidente della Repubblica,, a partire dalle ore 11.00 oltre 6.000 soci ANPS, insieme ad una rappresentanza di funzionari della scuola Superiore di Polizia, agli allievi agenti della scuola di Pescara, ai gruppi giovanili e medagliati delle Fiamme oro, a 200 donatori dell´associazione donatori NATI (associazione donatori volontari - Polizia di Stato), alla Fanfara appiedata della Polizia di Stato che chiuderà il corteo. Anche in questo caso previsti interventi e testimonianze a conferma dell´impegno al servizio della cittadinanza assolto con costanza dai sodali nell´ottica dell´altruismo e della grande umanità che ispira il loro operato.Un momento particolarmente commovente e significativo della giornata del 30 settembre sarà il conferimento, da parte del Capo dello Stato, di una onorificenza alla madre dei fratelli Massimiliano e Davide Turazza, entrambi poliziotti, scomparsi, rispettivamente, nel 1994 e nel 2005 adempiendo il loro dovere.Una donna, una madre che nonostante l´atroce dolore per la perdita di entrambi i figli non ha smesso di amare la Polizia di Stato ed ha trovato, nella sofferenza, la forza per farsi ella stessa portatrice di messaggi ed iniziative di legalità e giustizia. Questo secondo evento sarà aperto alla cittadinanza, a cui è stato riservato uno spazio espositivo a Piazza dei Ravennati con stand, dimostrazioni ed esami clinici gratuiti della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia.Sarà, inoltre, possibile acquistare nello spazio dedicato all´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la moneta dal valore di 5 euro dedicata al cinquantenario.La composizione dell', nel tempo, si è arricchita e si sono aggiunti, ai poliziotti in congedo, quelli in servizio, i benemeriti, i simpatizzanti e i soci onorari: oggi si contano più di 30.000 soci e ben 167 sezioni distribuite sul territorio nazionale ed estero. Sono uomini uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, gelosi custodi della memoria e della tradizione che trovano la loro massima espressione nel medagliere simbolo del sacrificio di quanti hanno immolato la loro vita per garantire il rispetto delle leggi e la tutela della Nazione.Uomini vicini alla gente ieri come oggi che nella continuità tra passato e futuro, nella consapevolezza che poliziotti si è sempre a prescindere dal servizio attivo, continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile organizzando iniziative di volontariato che vanno dall´organizzazione di eventi ricreativi, alla vigilanza davanti alle Scuole; dal concorso alle attività di protezione civile, alle lezioni sull´educazione alla legalità agli studenti; dalle attività a tutela dell´ambiente e del patrimonio artistico, al sostegno agli anziani; dall´organizzazione di eventi benefici, anche in collaborazione con altre associazioni ed Enti, alla programmazione di sedute di ippoterapia e lezioni di equitazioni ai più giovani.