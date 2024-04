Arrigo Cipriani: «Arrivo a 92 anni grazie all'amore di una 52enne speciale. Dopo l'operazione alla prostata ho recuperato mezzo secolo»

di Redazione web

Arrigo Cipriani, nato a Verona il 23 aprile 1932, è pronto a compiere 92 anni. L'imprenditore e scrittore italiano, proprietario dell'Harry's Bar di Venezia, fondato nel 1931 dal padre Giuseppe, si è raccontato al Corriere della Sera. Arriva a 92 grazie alla dieta, al Karate e all'amore: «Mangiando quasi nulla la sera, e facendo un quarto d’ora di karate al giorno. Sono perdutamente innamorato di una donna speciale», che ha 52 anni.

L'amore secondo Arrigo Cipriani

L'imprenditore nell'intervista al quotidiano milanese parla dell'incontro con la compagna. Si sono incontrati per caso: «Cinque anni fa eravamo seduti vicini alla festa della polizia, dove non ero mai andato. Scoprimmo di venire entrambi dalla Venezia popolare, e di parlare la stessa lingua. Non credo ai colpi di fulmine. L’amore cresce poco a poco. Ci si prende cura l’uno dell’altro. Lei ha due lauree importanti col massimo dei voti.

Poi la confessione sulle sue condizioni di salute: «Sono ancora forte come un tempo – rivela Cipriani – L’urologo che mi operò di prostata a cinquant’anni mi disse: abbiamo guadagnato dieci anni. Si era sbagliato: avevamo guadagnato mezzo secolo».

La patente

Cipriani è un fiume in piena. E sempre al quotidiano milanese racconta: «Vogliono togliere la patente agli ultranovantenni: un’ingiustizia. L’altro giorno mi hanno fermato che andavo ai 200 all’ora. È vero, la mia macchina però fa i 300. Mi hanno detto: dovremmo sequestrargliela e sospenderle la patente. Almeno vada più piano».

