Cipriani, dall'Harry's Bar a Palazzo Bernasconi

Greta Posca

Due ristoranti, un bar club, un boutique hotel, un centro benessere e uno fitness. Cipriani sbarca a Milano, in corso Venezia, a Palazzo Bernasconi. È prevista per la fine del 2021 l'apertura dei locali della famiglia Cipriani, a Venezia fondatrice e proprietaria dell'Harry's Bar. La casa dei Cipriani, all'angolo tra corso Venezia e via Palestro, è di Merope Asset Investement, società di investimento e sviluppo immobiliare, che ha acquistato il palazzo nel 2018, e che lo consegnerà alla famiglia nel settembre 2020, mentre l'apertura definitiva è in programma per il 2021.

Palazzo Bernasconi si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati per una superficie totale di 4000 metri quadrati e ospiterà la seconda attività a marchio Cipriani nel mercato italiano, dopo il leggendario heritage della famiglia, a Venezia, appunto, dove sono presenti con gli storici Harry's Bar e Harry's Dolci. Il gruppo a Venezia è gestito da Arrigo Cipriani, padre di Giuseppe, oggi alla guida delle attività che includono ristoranti, hotel e locali di lusso in tutto il mondo. Cipriani infatti è presente a New York, Miami, Londra, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong.

Pietro Croce, fondatore e ceo di Merope Asset Management, ha commentato in una nota: «Siamo orgogliosi e onorati che Palazzo Bernasconi, un landmark assoluto di Milano, sia stato scelto da un brand come Cipriani che affonda le sue radici in Italia e al contempo è riconosciuto a livello internazionale». Giuseppe Cipriani ha aggiunto: «Arriviamo a Milano, con un innovativo concept che mescola food, hospitality di alto livello e leisure. Per aprire era fondamentale trovare un luogo all'altezza delle nostre aspettative e Palazzo Bernasconi ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Milano sta crescendo a livello internazionale e il gruppo Cipriani vuole essere parte di questo eccezionale sviluppo della citta».

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA