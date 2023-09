Megayacht di Armani nel porto di Brindisi: lo scafo tutto nero da 65 metri è arrivato da Venezia. Ecco perché

Dalla Laguna al porto di Brindisi. Lo stilista Giorgio Armani è tornato in Puglia: il suo megayacht - il Maìn - ha attraccato nel porto di Brindisi dove si fermerà per qualche giorno. Al momento sono in corso le operazioni di sbarco.

Il Festival di Venezia

Lo stilista e imprenditore italiano arriva dal Festival del Cinema di Venezia, il suo yacht - uno scafo tutto nero di 65 metri realizzato dai cantieri Codecasa - è stato ormeggiato per giorni a Riva San Biasio, proprio di fronte all’Arsenale Militare, la location che Armani ha scelto per ospitare la sua One Night Only, sfilata evento a cui hanno preso parte solo 500 fortunatissimi invitati.

Un ritorno in Puglia per Armani che nelle scorse settimane è stato a Gallipoli per poi proseguire verso Leuca tra Torre San Giovanni e Lido Marini.

