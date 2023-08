Arianna Virgolino, chi è l'ex poliziotta espulsa per un tatuaggio (rimosso)

Quasi 1130 giorni di battaglie, sofferenze e beffe. Arianna Virgolino da oltre tre anni si sta battendo per poter tornare a indossare la divisa che tanto ama. La 34enne, ex poliziotta in servizio alla Stradale di Guardamiglio (Lodi), non si arrende dopo essere stata espulsa il 7 novembre 2019 dalla Polizia per un tatuaggio sul polso. Da sottolineare che il disegno epidermico è stato rimosso con dolorose sedute di laser. Quando? Già prima del concorso.