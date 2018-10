Arene cinematografiche in Africa per scoraggiare l'immigrazione illegale

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È partita la nuova edizione di CinemArena, l’iniziativa di cinema itinerante organizzata dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e dall’AICS (Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo).Una carovana di camion percorrerà le strade dell’Africa fra Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e Sudan, portando il cinema all’aperto in oltre 200 villaggi per promuovere una corretta informazione sui rischi della migrazione irregolare. Questo l’obiettivo della nuova edizione che quest’anno, con i finanziamenti del Fondo Africa, affronterà la tematica della migrazione focalizzandosi sui principali paesi di origine dei migranti che arrivano via mare in Europa. Le serate consisteranno nella proiezione di film di intrattenimento e di video di sensibilizzazione e informazione sulla migrazione irregolare ai quali seguiranno workshop, spettacoli teatrali e altre attività di intrattenimento.L’edizione 2018/2019 è un’iniziativa AICS, finanziata con il Fondo Africa del MAECI e realizzata insieme alMinistero dell’Interno e all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).“CinemArena raggiunge comunità in aree soggette al fenomeno migratorio, rivolgendosi alle giovani generazioni e alle famiglie. Gli eventi saranno realizzati in circa 40 aree in ogni paese, offrendo esperienze uniche in luoghi in cui non esistono attività di cinema e intrattenimento. Grazie a CinemArena abbiamo uno strumento in più per contrastare le attività criminali dei trafficanti di esseri umani, che approfittano della disinformazione per lucrare vendendo pericolosi viaggi migratori”, ha spiegato Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del MAECI.Lorenzo Carmenati, vice direttore dell’Aics ha ribadito come “CinemArena nasce con la volontà di informare le persone sui pericoli del percorso migratorio. E’ quindi un elemento di protezione dei migranti. Come Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo siamo convinti del successo dell’iniziativa. Contestualmente a CinemArena avvieremo una campagna informativa, in collaborazione con il centro di ricerche Cedos per capire le ragioni che portano alle migrazioni”.Quest’anno è stato possibile creare una sinergia con la Campagna Informativa “Aware Migrants” dell’OIM già diffusa su social, radio e TV. “I migranti che arrivano in Italia”, ha spiegato Federico Soda, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell’OIM, “spesso ci raccontano di aver lasciato il proprio paese senza essere consapevoli delle difficoltà del viaggio e del livello di violenza a cui sarebbero stati sottoposti. La campagna ‘Aware Migrants’ è nata due anni fa proprio per questi migranti (non rifugiati) con l’obiettivo di informarli, attraverso video testimonianze, sui rischi del viaggio e di metterli nelle condizioni di prendere una decisione libera e consapevole. Con CinemArena ora ‘Aware Migrants’ potrà essere ulteriormente divulgata anche in 200 villaggi africani”.