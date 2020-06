App Immuni, la truffa della finta mail fa scaricare un virus informatico. Chiedono 300 euro

Covid-19. Nel frattempo il malware provvede a cifrare i file presenti sul sistema Windows della vittima e a rinominarli assegnando l'estensione «.fuckunicornhtrhrtjrjy». Infine, mostra il classico file di testo con le istruzioni per il riscatto: il pagamento di 300 euro in bitcoin per liberare i file cifrati. Il Cert-Agid spiega di aver «già allertato i comparti di pertinenza». Il nome del dominio scelto per clonare il sito dei Farmacisti - spiega Agid-Cert - è simile a quello reale, con la lettera «l» al posto della «i» (da fofi a fofl). Il ransomware scaricabile dal sito fake è rinominato « IMMUNI.exe», una volta eseguito mostra un finto pannello di controllo con i risultati della contaminazione da. Nel frattempo il malware provvede a cifrare i file presenti sul sistema Windows della vittima e a rinominarli assegnando l'estensione «.fuckunicornhtrhrtjrjy». Infine, mostra il classico file di testo con le istruzioni per il riscatto:in bitcoin per liberare i file cifrati. Il Cert-Agid spiega di aver «già allertato i comparti di pertinenza».

