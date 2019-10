Giallo in Campania, precisamente nel casertano: un anziano è stato trovato morto in una casa di Mondragone, sul corpo aveva ferite di arma da taglio. Il corpo della vittima è stato condotto all'istituto di medicina legale per l'autopsia: sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia, che stanno indagando per omicidio.



Lunedì 21 Ottobre 2019

