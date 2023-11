Coppia di anziani trovati morti in casa: lui era sul letto, lei distesa sul pavimento. Giallo a Favara

di Redazione web

I corpi senza vita una coppia di coniugi, entrambi di 76 anni, sono stati trovati nella loro abitazione in viale Europa a Favara, nell'Agrigentino. Secondo quanto si è appreso l'uomo era disteso sul letto, la donna invece riversa sul pavimento. A fare il ritrovamento è stata una nipote. Non sono ancora chiare le cause dei decessi. Sul posto sono presenti Carabinieri della tenenza di Favara, della compagnia di Agrigento e del reparto investigazioni scientifiche.

I due anziani morti in casa

Sembrerebbe essere morto per cause naturali da alcuni giorni il 76enne trovato senza vita nel letto di casa sua a Favara. La moglie, invece, sarebbe stata vittima di un incidente domestico: sarebbe caduta, battendo la testa contro un ventilatore prima e sul pavimento dopo. Sarebbe questa la ricostruzione dei carabinieri che sono ancora al lavoro nella residenza, una casa al piano terra di Favara. Nell'abitazione, anche il cagnolino della coppia che i militari dell'Arma hanno faticato a tenere a distanza da corpi. Il medico legale sta effettuando le ispezioni cadaveriche. La procura di Agrigento, con il pm di turno Elenia Manno, sta valutando se disporre l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA