Va in moto con il foglio rosa appena conseguito: Angelo si schianta e muore a 18 anni

In giro in sella alla sua Benelli in provincia di Treviso, una passione inseguita fin da bambino e che solo da poco si era concretizzata in quella moto tanto agognata, che ora poteva guidare grazie al foglio rosa, in attesa della patente. Fino allo schianto contro un albero, tanto violento da sbalzare a terra Angelo Pellin e da spezzare in due parti il casco, uccidendo sul colpo il ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo mese di maggio.

Stava facendo un giro in moto Angelo, accompagnato da un amico con cui condivideva la passione per le due ruote prima dello schianto mortale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 15:39

