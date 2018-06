L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), che stava passando nelle vicinanze impegnato in un'altra missione, ha visto intorno alle ore 11 l'aliante. Il velivolo era precipitato in zona Le Piaie, tra il Monte Serva e il Monte Pelf, a 1.800 metri di quota. L'eliambulanza ha sbarcato tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota.

BELLUNO/TREVISO - Ritrovato l'aliante decollato ieri dall'aviosuperfice di Belluno e non rientrato alla base , dove era atteso qualche ora più tardi. I resti del velivolo e il corpo senza vita del pilota trevigiano -- sono stati individuati sopra il monte Serva, non lontano dall'aeroporto da dove il velivolo era partito e dove sarebbe dovuto riatterrare. Il pm ha dato il via libera alla rimozione della salma che è stata recuperata dal soccorso alpino e portata in obitorio di Belluno. È a disposizione della magistratura che valuterà se procedere a autopsia. L'ipotesi al momento è quella di un incidente.L'allarme era scattato ieri verso le 18.30, quando all'Aeroclub Arturo Dell'Oro hanno capito che doveva essere accaduto qualcosa. Il cellulare del pilota, contattato più volte per avere notizie, suonava a vuoto. Impossibile raggiungerlo sulla frequenza della radio essendo stata cambiata, come da prassi, una volta uscito dall'area aeroportuale.La vittima è un noto titolare di concessionario auto di Castelfranco: la sua azienda è la Mar Auto .