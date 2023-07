Andrea Purgatori, morto il giornalista e conduttore di Atlantide: aveva 70 anni. «Ucciso da malattia fulminante»

di Redazione web

Grave lutto nel giornalismo italiano: è morto Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, autore e conduttore televisivo di 70 anni. La tragica notizia è stata data all'agenzia ANSA dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. La causa del decesso, scrive l'ANSA, sarebbe una breve e fulminante malattia. Purgatori, classe 1953, per anni al Corriere della Sera - dove si era occupato di terrorismo, criminalità, intelligence, con inchieste sulla strage di Ustica del 1980 - di recente aveva condotto con successo Atlantide, su La7.

Andrea Purgatori morto a 70 anni

Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi. «Una mente brillante - sottolineano i familiari distrutti dal dolore - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino.

