Malore in casa: Andrea muore a 21 anni tra le braccia della sorella

A nulla è valso il massaggio cardiaco di circa 15 minuti di Chiara, la sorella più giovane, guidata dai medici del 118 tramite cellulare. All’arrivo dell’autoambulanza Andrea Michielan, 21 appena compiuti lo scorso settembre residente coi genitori e le sorelle a Rio San Martino (Venezia) in via Gallese, è morto lo scorso mercoledì sera per un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma è avvenuto all'ora di cena. Soccorsi purtroppo inutili.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA