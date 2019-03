Andrea Bizzotto morto a 33 anni. Il papà coraggio ucciso dal male dopo aver pubblicato un libro per la figlioletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva trentatre anni, una bella moglie e una bambina, nata dal loro amore. Si è spento in Germania, portato via da un. La malattia non gli avrebbe lasciato scampo, ma Andrea e la sua famiglia non si sono mai arresi, fino all'ultimo giorno.Originario di, Andrea si era trasferito nella città tedesca di, vicino la più nota Dortmund., Maria Brandt via social: la donna infatti ha messo come sua immagine del profilo Facebook una foto del marito con le date della sua vita, insieme alla fraseLa vita di Andrea da due anni era cambiata, lottando contro una malattia che non lasciava alcuno scampo: ilinfatti è un tumore molto raro, con un massimo di tre casi per milione di individui, che si manifesta nella maggioranza dei casi alle braccia e alle gambe, ma che comunque può presentarsi in qualunque parte del corpo, attaccando il tessuto connettivo del corpo (muscoli, nervi, vasi sanguigni, tendini...) Nonostante questa malattia,, che è diventato un piccolo caso editoriale: «» voleva essere il lascito di un padre alla propria figlia, ed è stato accolto dalla critica con ottime recensioni.Prima della sua morte, Andrea aveva anche scritto una canzone dal titolo «», dalla mia stella, che è stata pubblicata. Il suo addio social è stato un post su Instagram, con la copertina del suo singolo: «È solo questione di tempo... ci vediamo dalla mia stella».