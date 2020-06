Alpinista disperso nella tormenta, il corpo rinvenuto e recuperato dopo quasi sette mesi

Localizado el cadáver de un montañero desaparecido en la Sierra de Ayllón el pasado noviembre cuando realizaba una ruta desde Riofrío de Riaza al Puerto de La Quesera.



Un esito scontato, ma per quasi sette mesi le ricerche non erano state possibili a causa delle condizioni climatiche avverse. Ildi un, è stato localizzato ea oltre 2000 metri di quota.È accaduto sul picco della Buitrera, nella provincia di Segovia, in. A recuperare ildell', identificato solo con le iniziali C.M.S., è stata la Guardia Civil, che in un comunicato ha illustrato brevemente le modalità di recupero. L'alpinista stava facendo unama non era mai tornato indietro, ma nei mesi invernali le ricerche erano di fatto impossibili a causa delle temperature costantemente sotto lo zero, delle continue tormente che interessano la zona e dei pericolosi dislivelli nel terreno roccioso.Subito dopo aver appreso la notizia della scomparsa, nei primi giorni dello scorso novembre laaveva iniziato le ricerche, individuando tuttavia solo l'auto dell'alpinista, parcheggiata a valle. Solo con l'arrivo della primavera, era stato possibile ricominciare le ricerche a pieno regime e, due giorni fa, gli uomini del soccorso alpino, insieme a unità cinofile, aeronautiche e forestali, sono riusciti a individuare il corpo dell'uomo, recuperandolo al termine di una complessa e delicata operazione.