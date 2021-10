Abruzzo, è allarme batterio dell'acqua: più di 250 gastriti con dissenteria, vomito e febbre

Si chiama "Clostridium perfringens" il batterio termoresistente che sarebbe all'origine dei casi di infezione gastrointestinale registrati a San Valentino (PE), in Abruzzo Citeriore e nelle zone limitrofe. Secondo quanto riferito dal sindaco, Antonio D'Angelo, informato dalla Asl di Pescara, l'ipotesi sarebbe emersa dopo le prime analisi per la verifica della qualità dell'acqua.

Nel frattempo, salgono a 250 i casi di gastroenteriti,che includono anche una ventina di episodi nella vicina Scafa (Pescara). Solo a San Valentino è stato interessato più del 10% della popolazione, con sintomi quali dissenteria, vomito e febbre.

Il Comune, trattandosi di un batterio che resiste alle alte temperature, sta predisponendo un'ordinanza con cui si vieta qualsiasi utilizzo dell'acqua a scopo alimentare, anche se in precedenza bollita. Il provvedimento verrà firmato non appena la Asl manderà la comunicazione ufficiale relativa agli esiti degli accertamenti.

«Siamo comunque in attesa - fa sapere il Comune - dei risultati microbiologici e delle coproculture (raccolta feci) effettuati su pazienti sintomatici, a campione, nella giornata di ieri. I test di coprocoltura sono stati concordati con la Asl ed effettuati gratuitamente».

L'acquedotto in questione è gestito direttamente dal Comune di San Valentino che, ora, si sta occupando, attraverso la Protezione civile, di garantire la fornitura idrica con le autobotti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 22:31

