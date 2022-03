Alla ricerca del seno perfetto (ma non troppo). Il chirurgo estetico: «Mastoplastica additiva? Sicura e poco invasiva»

La mastoplastica additiva è da anni stabilmente al primo posto nelle statistiche degli interventi di chirurgia estetica maggiormente effettuati in Italia e nel mondo. Ne parliamo con il Dr.Francesco Madonna Terracina - Chirurgo plastico a Roma.



Ma è una procedura sicura?

«Il livello di sicurezza dei materiali impiegati è elevatissimo e negli ultimi decenni c'è stato un progresso sostanziale in questo senso. Oggi possiamo rassicurare le nostre pazienti che non c'è una scadenza per le protesi impiantate che dunque possono rimanere al loro posto per tutta la vita.



È un intervento molto invasivo?

«Tutt'altro, i tempi chirurgici della mastoplastica additiva sono brevi e anche la ripresa fisica è rapida soprattutto per quanto riguarda le attività più ordinarie. Per quelle più intense invece è opportuno attendere circa 1 mese dopo la procedura».



Esiste un seno perfetto o un modello ideale a cui ispirarsi?

«La scelta del volume e della forma delle protesi è fondamentale ma come a me piace dire alle pazienti ognuna avrà poi il seno che merita riferendomi alla necessità di valutare attentamente le caratteristiche fisiche di ciascuna con l'obiettivo di ottenere un seno personalizzato che sia quanto più armonico e naturale possibile».

