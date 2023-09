Alcamo, ragazza morta in un appartamento appena preso in affitto: è un mistero

di Redazione web

Mistero ad Alcamo in Sicilia. Una ragazza di circa 20 anni è stata trovata morta in un appartamento nel centro del Trapanese. A scoprire il corpo è stato il proprietario dell’abitazione. Secondo quanto riferito le aveva affittato l'appartamento proprio ieri.

Gli agenti della polizia di Stato stanno verificando se si tratti della stessa persona di cui ieri i genitori avevano denunciato la scomparsa, ossia la 23enne Paola C. Agli agenti i familiari avevano riferito che la ragazza era uscita per andare a trovare un’amica ma non era rientrata.

