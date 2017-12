Accoltellamento in casa: 40enne è gravissimo

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - Un uomo di 40 anni si trova in gravissime condizioni all'Ospedale di Cattinara in seguito ad un accoltellamento avvenuto all'interno di un alloggio in via Baiamonti. E' stato soccorso nel tardo pomeriggio dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con automedica e ambulanza: il 40enne ha riportato un profonda ferita da arma bianca al dorso. La fortissima emorragia avrebbe alterato le funzioni vitali.Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia di Stato. Sull'episodio sono immediatamente scattate le indagini.