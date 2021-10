Oggi domenica 17 ottobre Barbanera consiglia: giallo topinambur

Una gita domenicale fuori porta e l'incontro sarà quasi inevitabile. Nel cuore di ottobre la fioritura del topinambur è un appuntamento da non mancare. Inconfondibili, le sue margheritone giallo brillante inondano su lunghi steli prati e campi, dove poi il rizoma, una sorta di patata, si offrirà a novembre alla raccolta. Quasi infestante, la pianta si coltiva con facilità anche in vaso, per poi donare il buon tubero da gustare in minestre, zuppe, o magari fritto, o ancora crudo, aggiunto alle insalate a sottili lamelle

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA